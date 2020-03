Diese Staaten sind noch frei von Corona

Viele fragen sich: Wohin kann ich noch reisen in Zeiten von Corona? In Europa gibt es kein Land mehr, das nicht einen bestätigten Coronafall hat. Doch von den 193 Staaten weltweit gibt es noch ein paar Dutzend, die nicht von der Pandemie getroffen wurden.

Seit Mittwoch ist es klar: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie eingestuft - also eine weltumfassende Epidemie. Nach aktuellem Stand sind knapp 120 Staaten von dem Coronavirus betroffen. Rund 4300 Menschen sind an dem Virus gestorben.

Doch es gibt noch Staaten - vor allem Inselstaaten -, die bisland keinen Coronafall bestätigt haben. Darunter Alaska, Puerto Rico oder Kuba. Ein Überblick, welche Staaten noch frei von Corona sind:

