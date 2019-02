Dieser Mann möchte die etablierten Eliten das Fürchten lehren

Der Belgier Mischaël Modrikamen versucht im Bund mit Steve Bannon, dem Ex-Berater von Donald Trump, Europas Rechte richtig in Fahrt zu bringen.

So hat man sich den Kampf gegen das Establishment nicht vorgestellt: ein schmiedeeisernes Gitter, das sich lautlos öffnet, zwei Hunde, die pflichtgetreu bellen, wenn sich Besucher dem klassischen Herrenhaus nähern, und ein freundlicher Gärtner, der sie zurückpfeift. Hier, im noblen Brüsseler Stadtteil Watermael, liegt der Wohn- und Arbeitssitz von Mischaël Modrikamen. Der Anwalt und Gründer einer kleinen Partei (Partie populaire) in Belgien ist der Mann, der mit Steve Bannon, dem einstigen Chefstrategen des US-Präsidenten Donald Trump, die Rechtspopulisten in Europa und der Welt einen und die etablierten Parteien und Eliten das Fürchten lehren will.