Haben Sie Lust auf eine Zeitreise? Bei einem Rundgang durch Ostberlin tauchen rätselhafte Orte eines untergegangenen Staats auf.

"Wo war denn die Mauer?" Diese Frage hört man in Berlin wohl am öftesten von Touristen, sei es aus Deutschland, sei es aus dem Ausland. Die Mauer ist weg, und das ist gut so! Doch seit 1989, als man die ...