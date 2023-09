Diesjährige Alternative Nobelpreise werden bekanntgegeben

Im Vorfeld der traditionellen Nobelpreise werden am Donnerstag in Stockholm die Preisträger der Right Livelihood Awards bekanntgegeben. Mit dieser auch als Alternative Nobelpreise bezeichneten Auszeichnung werden ausdrücklich Menschen und Organisationen geehrt, die sich für Frieden, Nachhaltigkeit und einer gerechte Welt einsetzen. Bereits mehrmals erhielten Empfänger eines Right Livelihood Awards später auch den Friedensnobelpreis.

BILD: SN/APA/TT NEWS AGENCY/JESSICA GOW Jury-Mitglied von Uexkull bei Preis-Bekanntgabe im Vorjahr