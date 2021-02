Diesmal will die EU schneller sein als das Virus

Mutationsimpfstoffe werden im Eilverfahren zugelassen. 75 Millionen Euro sollen Sequenzierungen beschleunigen.

In den vergangenen Wochen musste sich Ursula von der Leyen harte Kritik wegen des langsamen Impftempos in der EU gefallen lassen. Nun, da es um den Kampf gegen die sich rasch ausbreitenden Virusmutationen geht, wollen sie und die EU-Kommission nicht noch einmal ins Hintertreffen geraten. Am Mittwoch stellte sie ein Paket vor, "damit wir schneller sind als das Virus".

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird Impfstoffe, die für die Virusmutationen weiterentwickelt werden, künftig im Eilverfahren prüfen. Sie sollen nicht ...