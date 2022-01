Digitale Davos-Konferenz mit Chinas Staatschef

Bei einer digitalen Konferenz des Weltwirtschaftsforums wird am Montag (11.00 Uhr) Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erwartet. Als weitere Redner stehen unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres und der indische Premierminister Narendra Modi auf dem Programm.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Mittwoch an dem virtuellen Davos-Dialog des Weltwirtschaftsforums teilnehmen. Die Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, die traditionell Mitte Jänner stattfindet, war wegen der Corona-Lage verschoben worden. Stattdessen hatte die Stiftung angekündigt, Führungskräfte digital zusammenbringen. Wie das WEF mitteilte, geht es um weltweite Herausforderungen wie den Klimaschutz.