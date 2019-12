Diplomaten dürfen nicht in Mexikos Botschaft in La Paz

Bolivianische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben spanische Diplomaten am Betreten der mexikanischen Botschaft in La Paz gehindert. Die Diplomaten seien von vermummtem und offenbar bewaffnetem Sicherheitspersonal begleitet worden, sagte die bolivianische Außenministerin Karen Longaric auf einer Pressekonferenz am Freitag.

SN/APA (AFP)/JORGE BERNAL Diplomatischer Verwirrung in La Paz