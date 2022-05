Diplomaten: Erstmals Ukraine-Erklärung im UNO-Sicherheitsrat

Mehr als zwei Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich der UNO-Sicherheitsrat erstmals auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt. Das mächtigste UNO-Gremium, zu dem Russland als Vetomacht gehört, soll den Text noch am Freitag um 21.00 Uhr MESZ in New York verabschieden, wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur sagten. Aggressor Russland hatte in den vergangenen Wochen alle möglichen Aktionen des Rates mit Bezug zum Krieg blockiert.

SN/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY Russland könnte erstmals Ukraine-Resolution passieren lassen