Diplomatische Akademie: Kein Hausverbot für Kneissl

Die Diplomatische Akademie Wien (DA) hat sich nach dem Protest von Absolventen gegen Außenministerin und Lehrbeauftragte Karin Kneissl (FPÖ) am Mittwoch gegen "Hausverbote" ausgesprochen. Die Absolventen hatten in einem Offenen Brief die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Kneissls Hochzeit kritisiert.

SN/APA (AFP/Sputnik)/ALEXEI DRUZHIN Nähe Kneissl zu Putin wird nicht goutiert