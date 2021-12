Diplomatische Krise zwischen Berlin und Moskau nach Urteil

Das Mordurteil gegen einen Russen in Berlin stürzt die bereits schwer angeschlagenen deutsch-russischen Beziehungen noch tiefer in die Krise. Das Berliner Kammergericht verurteilte den Angeklagten am Mittwoch zu lebenslanger Haft - und sprach von "Staatsterrorismus". Nach Überzeugung der Richter hatte der Mann im August 2019 im Auftrag staatlicher russischer Stellen einen Georgier tschetschenischer Abstammung erschossen - mitten in Berlin in der Parkanlage Kleiner Tiergarten.

