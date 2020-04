Direkte Corona-Hilfszahlungen für alle in Japan angekündigt

In Japan lebende Personen erhalten in der Coronakrise nun alle eine Direktzahlung von der Regierung. Wie Regierungschef Shinzo Abe am Freitag ankündigte, sollen alle Einwohner des Landes - japanische Staatsangehörige ebenso wie Ausländer - eine Zahlung in Höhe von 100.000 Yen (854 Euro) erhalten.

SN/APA (AFP)/KIYOSHI OTA Regierungschef Shinzo Abe packt das Geldbörserl aus