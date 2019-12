Dissidenten leben gefährlich - Systemkritiker

Mit dem DDR-Regime war Marko Martin von Anfang an auf Konfliktkurs. Zuerst wurde er vom Abitur ausgeschlossen, dann zum Hilfsarbeiter abgestraft. Schließlich ging er als Kriegsdienstverweigerer noch vor der Wende im Herbst 1989 in den Westen. Die Freiheit war dabei sein Fixpunkt.

Drei Jahrzehnte nach "1989" ist weiterhin zu fragen, weshalb es zu diesem "Wunderjahr" hat kommen können. Ein Grund dafür liegt darin, dass die friedliche Revolution vor 30 Jahren in Ostmitteleuropa eine innere Vorgeschichte hatte in Rebellionen, die vom Volksaufstand in ...