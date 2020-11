Dodon und Sandu laut Teilergebnissen in Stichwahl in Moldau

Über das künftige Staatsoberhaupt der Republik Moldau wird in zwei Wochen in einer Stichwahl entschieden: Laut am Sonntagabend von der Wahlkommission veröffentlichten Teilergebnissen qualifizierten sich für die zweite Wahlrunde am 15. November der pro-russische Staatschef Igor Dodon mit 36 Prozent der Stimmen sowie seine pro-europäische Herausforderin Maia Sandu mit 30 Prozent der Stimmen.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Kandidatin Maia Sandu gibt ihre Stimme ab