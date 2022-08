Dokument zu Durchsuchung bei Trump teilweise veröffentlicht

Nach der Durchsuchung des Anwesens des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist ein mit Spannung erwartetes Dokument teilweise veröffentlicht worden. Das US-Justizministerium machte am Freitag auf Anordnung eines Richters mit einigen Schwärzungen das Dokument publik, auf dessen Grundlage der Durchsuchungsbefehl für Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach genehmigt worden war. Die Online-Datenbank mit den Gerichtsunterlagen war danach in Kürze völlig überlastet.

SN/APA/AFP/RONDA CHURCHILL Ex-Präsident Trump wehrt sich gegen das Vorgehen der Behörden