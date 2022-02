Dominiert China bald den ganzen Planeten?

Die neue alte Supermacht. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will, dass sein Land bis 2050 den USA mindestens ebenbürtig ist. Aber schafft China den Sprung an die Weltspitze?

Für Chinas Führung sind die Olympischen Winterspiele in Peking ein Prestigeprojekt allerersten Ranges. Die Volksrepublik demonstriert damit ein weiteres Mal den Anspruch, zu einer führenden Weltmacht aufzusteigen. Das Land, das sich über Jahrhunderte hinweg als Reich der Mitte verstanden hat, soll an den ihm gebührenden Platz auf unserem Planeten zurückkehren. "China war in seiner Geschichte so gut wie immer eine Supermacht - und es will wieder eine Supermacht sein", notiert der US-Publizist Michael Schuman und gibt seinem Buch deshalb den ...