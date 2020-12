Donald Trump demontiert sich selbst

Nach einer Chaos-Woche setzt der Präsident das Coronahilfspaket doch in Kraft. Seine Verbündeten gehen jedoch auf Abstand.

Am Ende reichte es gerade noch für eine pompöse Ankündigung. "Tolle Nachrichten zum Coronahilfspaket", twitterte US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend: "Bald gibt es mehr Informationen!" Doch dann verstummte der präsidiale Twitter-Account. Zwei Stunden später meldeten die Nachrichtenagenturen die Neuigkeit: In einer 180-Grad-Wendung hatte der Präsident in seinem Weihnachtsurlaub auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach überraschend das 900 Milliarden Dollar schwere Coronahilfspaket abgezeichnet, das Trump tagelang als "Schande" bezeichnet und blockiert hatte.

Die Unterschrift beendet eine Woche des ...