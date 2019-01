Donald Trump denkt nach

Warum der Rückzug der amerikanischen Truppen aus Syrien nun doch nicht wie geplant stattfindet.

Nach der massiven Kritik an seiner Entscheidung, die gut 2000 US-Soldaten innerhalb weniger Wochen aus Nordsyrien abzuziehen, tritt Donald Trump nun doch auf die Bremse. Der Präsident will dem Militär offenbar vorerst vier Monate Zeit zum Rückzug gegeben. Das bestätigte Trump per Twitter. Die Soldaten, textete er, würden jetzt "langsamer" (als geplant) abgezogen. Zuvor hatten Militärplaner dem mitunter beratungsresistenten US-Präsidenten eingeschärft, dass für einen geordneten Rückzug mindestens vier Monate notwendig seien. Nur so könne verhindert werden, dass zurückgelassenes Gerät womöglich in die Hände der Russen, Iraner oder der Assad-Armee fallen könne, die sich anschicken, die Stellungen der US-Armee zu übernehmen.