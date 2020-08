Donald Trump: Der Manager im Weißen Haus

Als Geschäftsmann stand er für Erfolg und Wohlstand. Als 45. Präsident der USA hat Donald Trump das erreicht, was er wollte: in die Geschichte einzugehen. Die Frage ist nur, wie.

Es klingt wie der amerikanische Traum: Der Großvater kommt als armer Flüchtling aus Kallstadt, damals Teil des bayerischen Königreichs, in die Vereinigten Staaten. Sein Enkel verdient später zig Millionen mit Immobilien und wird 2016 der 45. US-Präsident. "From rags to riches", würden die Amerikaner sagen, "vom Tellerwäscher zum Millionär". Doch dieser Weg beschreibt besser den Aufstieg von Donald Trumps Vater. Für den Sohn selbst hieß es: "Vom Millionärssohn zum Milliardär".

Donald John Trump ist das vierte von fünf ...