Donald Trump: Der verhaltene Jubel der Republikaner

Ohne Donald Trump geht nach wie vor nichts bei der republikanischen Basis. Auf einer Konferenz der Konservativen zeigt sich aber auch, dass das nicht genügt.

Zweieinhalb Tage hatten seine Vorredner die Stimmung bei dem Treffen des rechten Flügels der Republikanischen Partei in Dallas angeheizt. Dann hielt Donald Trump am Samstagabend die fast zweistündige Schlussrede. Der frühere US-Präsident beschrieb sich als den "meistverfolgten Mann in unserem Land". Und er wiederholte seine Lügen von "gefälschten Wahlen", die Gerichte quer durchs Land abgewiesen haben. Unter anderem erklärte Trump, dass er die Todesstrafe für Drogendealer, die Abschaffung des Bildungsministeriums und freie Hand für die Polizei anstrebe. Es klang, als ...