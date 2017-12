Donald Trump - Golf spielen und Geld verdienen

US-Präsident Donald Trump vermischt immer wieder Amtsgeschäfte und wirtschaftliche Interessen. Silvester feiert er mit 800 zahlenden Gästen.

An guten Vorsätzen mangelt es Donald Trump nicht. "Morgen geht's zurück an die Arbeit, um Amerika wieder großartig zu machen", twitterte der amerikanische Präsident am ersten Weihnachtstag. Doch wie oft bei Trump hielt die Wirklichkeit den Ankündigungen nicht stand. Tatsächlich verbrachte er den 26. Dezember, der in den USA kein nationaler Feiertag ist, mit den beiden Profispielern Bryson DeChambeau und Dana Quigley auf dem Golfplatz seines Clubs in Florida.