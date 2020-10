Donald Trump lehnt virtuelles TV-Duell mit Joe Biden ab

US-Präsident Donald Trump will wegen einer Änderung des Formats am zweiten TV-Duell gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden nicht teilnehmen. Der Wechsel zu einem virtuellen Format sei "inakzeptabel", so der republikanische Amtsinhaber. "Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden." Eigentlich sollte das Duell am Donnerstagabend kommender Woche über die Bühne gehen. Der Termin ist wegen der Corona-Erkrankung Trumps umstritten.

SN/AP Mann gegen Mann in einem Raum – so standen sich Donald Trump und Joe Biden am 29. September in Cleveland (Ohio) gegenüber.