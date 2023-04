Donald Trump mäßigt sich - kurz

Abstreiten und einschüchtern: Mit diesen Taktiken hat sich Donald Trump bisher jeder Verantwortung vor Gericht entzogen. Erstmals wird es für den Ex-Präsidenten der USA richtig ernst.

Es war nur ein kleines Plakat, aber eines, das an diesem historischen Dienstag die Erleichterung vieler Gegner Donald Trumps weltweit auf den Punkt gebracht hat: "Finally" stand darauf. "Endlich". Hochgehalten hatte es einer der Demonstranten vor dem New Yorker Gerichtsgebäude, in dem der ehemalige US-Präsident sich seine historische Anklageverlesung anhören musste. Schon einen Tag später scheint es fragwürdiger, ob dieser Stoßseufzer tatsächlich erfüllt werden wird. Lautstark kämpft der Angeklagte um die Deutungshoheit des vermutlich Monate dauernden Verfahrens. Der Vorwurf: Schweigegeldzahlungen als Komplott, um die Wahl zu gewinnen.

Nach Jahrzehnten, in denen sich Donald Trump immer wieder der Verantwortung vor Gericht entziehen konnte, ist er der Erste unter den bisher 46 US-Präsidenten, dem je ein Strafprozess eröffnet wurde. Er soll in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht haben, um so schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten rund um seine Wahl 2016 zu verbergen.

Der New Yorker Bezirks-Staatsanwalt Alvin Bragg erklärte hinterher, Trump und sein Team hätten beispielsweise mit Schweigegeldzahlungen an zwei Pornodarstellerinnen systematisch versucht, negative Berichte zu unterdrücken, um damit gezielt seine Chancen auf das Weiße Haus zu erhöhen. Nach Gesetzen im Bundesstaat New York sind Komplotte verboten, die Kandidaten mit unrechtmäßigen Mitteln voranbringen sollen. Ein langes Verfahren wird in den kommenden Monaten zeigen, ob eine Geschworenenjury diesen Tatbestand erfüllt sieht. Trumps nächster Termin vor Gericht ist erst für Dezember angesetzt. Sollte es zum Prozess kommen, würde dieser vermutlich mit den Vorwahlen der Republikaner Anfang 2024 zusammenfallen.

Es wird nicht das einzige Mal sein, dass sich der frühere Präsident in den nächsten Monaten in einem Gerichtsverfahren verantworten muss, es ist aller Voraussicht nach auch nicht der schwerwiegendste Vorwurf. Unter anderem steht noch Trumps Rolle als mutmaßlicher Anstifter des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 zur Diskussion. Das gezielte Mitnehmen geheimer Regierungsdokumente nach dem Amtsende in seinen Wohnsitz in Florida könnte ebenfalls strafbar sein. Dann ist da noch die Frage, ob er versucht hat, die Auszählung der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia unzulässig zu beeinflussen, indem er Wahlleiter Brad Raffensperger telefonisch aufforderte, doch einfach noch einige Tausend Stimmen zu Trumps Gunsten zu "finden". Und schließlich laufen weitere Ermittlungen zu Missbrauchsvorwürfen und ein Zivilverfahren wegen der möglichen Fälschung seines Firmenwerts, um weniger Steuern zu zahlen.

Das Wahnwitzige: Dieser heftige rechtliche Gegenwind ist für Trump noch nicht einmal neu. Spätestens seit Ende der 1970er Jahre hat er sich immer wieder aus Hunderten Verfahren herauswinden müssen. Schon 2016 kam eine Analyse von "USA Today" auf 1450 Fälle, in denen Trump der Angeklagte war. Rund ein Drittel von ihnen wurde schließlich eingestellt, 175 außergerichtlich beigelegt, verloren hatte er 38 Fälle.

In der Millionenmetropole hat Trump den Ruf, mit einem immer wieder neu zusammengewürfelten aggressiven Anwaltsteam aufzutreten und die Fälle mit öffentlichen Angriffen zu unterstreichen. Einen halben Tag lang sah es so aus, als könne sich das ändern. Trump blickte auf den verteilten Aufnahmen aus dem Saal ernst, Richter Juan Merchan warnte ihn davor, mit persönlichen Angriffen Öl ins Feuer zu gießen. Der Angeklagte schien zu verstehen, plädierte vor Gericht lediglich auf "nicht schuldig" und gab auch keine Kommentare in die Hunderten Fernsehkameras aus aller Welt. Auch die Demokraten hielten sich zurück, Joe Biden habe wichtige Arbeit zu erledigen und könne deshalb keine direkte Reaktion liefern, hieß es.

Anders Trump: Schon am Abend, vor einem ihm wohl gestimmten Publikum an seinem Wohnsitz in Florida, änderte er seine gemäßigte Taktik. Es habe "kein Verbrechen" gegeben, sagte Trump. Jedes juristische Vorgehen gegen ihn sei schlicht politisch motiviert, Staatsanwalt und Richter seien als "Trump-Hasser" bekannt. Sein Sohn Donald Trump Jr. hatte da bereits in sozialen Netzwerken Informationen über die Tochter des Staatsanwalts verbreitet.