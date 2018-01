Donald Trump: "Mein Atomknopf ist größer und mächtiger"

Nord- und Südkorea haben am Mittwoch einen seit knapp zwei Jahren abgeschalteten Kommunikationskanal wieder geöffnet. Die Hotline sei um 7.30 Uhr (MEZ) wieder freigeschaltet worden, es habe ein 20-minütiges Gespräch gegeben, sagte ein Vertreter des südkoreanischen Wiedervereinigungsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Details seien zunächst aber nicht bekannt geworden.

Südkorea hatte am Dienstag für kommende Woche Gespräche mit dem Norden auf hoher Ebene vorgeschlagen. Nordkorea kündigte daraufhin an, den Kommunikationskanal nach Südkorea wieder einrichten zu wollen. Der Kanal war im Februar 2016 abgeschaltet worden.

Bei den Gesprächen sollte es nach südkoreanischen Angaben um eine mögliche Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang gehen, aber auch um andere Themen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Zuvor hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in seiner Neujahrsansprache Dialogbereitschaft signalisiert.

US-Präsident Donald Trump legte sich unterdessen im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm erneut via Twitter mit Kim. Dieser habe erklärt, dass der "atomare Knopf immer auf seinem Schreibtisch" sei, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) und bezog sich dabei auf eine Äußerung Kims in dessen Neujahrsansprache vor zwei Tagen.

"Wird jemand aus seinem verarmten und ausgehungerten Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich einen atomaren Knopf habe", so der US-Präsident. "Aber er ist viel größer & mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!"

Die USA drohten Nordkorea im Falle eines weiteren Raketentests auch mit Konsequenzen. "Wir hören Berichte, dass Nordkorea sich womöglich auf einen weiteren Raketentest vorbereitet", sagte UNO-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in New York. "Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wenn doch, dann müssen wir noch schärfere Maßnahmen gegen das nordkoreanische Regime zum Tragen bringen."

Details zu den potenziellen Tests oder Maßnahmen nannte Haley nicht. Zuvor hatte Südkorea ein überraschendes Gesprächsangebot des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un angenommen. "Ich betone, die Regierung ist zu Gesprächen mit Nordkorea zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeglicher Form bereit", erklärte der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myong-gyon.

Die Schutzmacht Südkoreas, die USA, reagierte zurückhaltend. "Der Raketenmann will nun zum ersten Mal mit Südkorea reden", twitterte US-Präsident Donald Trump in Anspielung auf Kim und international geächtete Raketentests von Nordkorea. "Vielleicht sind das gute Nachrichten, vielleicht nicht - wir werden sehen."

Haley sagte, Nordkorea könne sprechen mit wem es wolle. Die USA würden Gespräche aber nur ernst nehmen, wenn Nordkorea auch einem Verbot seiner Atomwaffen zustimme.

China lobte die von Nordkorea angekündigte Aktivierung einer stillgelegten Telefonleitung nach Südkorea. China begrüße und unterstütze die Anstrengungen beider Seiten, die Beziehungen vor den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang zu verbessern, sagte Außenamtssprecher Geng Shuang am Mittwoch in Peking.

Alle an dem Konflikt beteiligten Parteien sollten den "positiven Trend nutzen und sich auf halbem Wege treffen". Nordkorea hatte nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums zuvor angekündigt, die Kommunikationsleitung im Grenzort Panmunjom wieder zu nutzen. Die beiden Länder hatten infolge zunehmender Spannungen seit 2016 nicht mehr über die Telefonleitung miteinander geredet, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sieht positive Signale im Nordkorea-Konflikt. Zwar seien die "Spannungen" nach wie vor "hoch", aber unlängst habe man einige "positive Entwicklungen" gesehen, so Ban am Rande der Präsentation des neuen "Ban-Ki-moon-Centre for Global Citizens" am Mittwoch in Wien.

Man stehe an einem "kritischen Punkt", an einem "Scheideweg". Die Ankündigung Pjöngjangs, an den olympischen Winterspielen teilzunehmen, sei ebenso zu begrüßen, wie die Wiedereröffnung der Telefonleitung zwischen Nord- und Südkorea. Das Diplomatentreffen, das am 9. Jänner zwischen Vertretern beider Ländern stattfinden soll, gebe Anlass zur Hoffnung. Man sehe "kleine Anzeichen" dafür, dass sich die "Möglichkeit weiteren Dialogs" vergrößere.

Ban bedauert allerdings den "scharfen Ton", der zwischen Nordkorea und den USA herrscht. "Wir hoffen ernsthaft, dass alle Konfliktparteien damit aufhören, provokante Aktionen zu setzen und sich stattdessen für den Dialog starkmachen", sagte Ban. Nur so könne man zu friedlichen Lösungen kommen, die allen nützen würden.

(Apa/Ag.)