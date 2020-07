US-Präsident Trump wehrt sich seit Langem gegen die Herausgabe von Finanzunterlagen. Vor dem Höchstgericht kassierte er nun eine Niederlage.

. US-Präsident Donald Trump hat einmal behauptet, er könne auf der "Fifth Avenue" mitten in New York jemanden erschießen, ohne dass ihm rechtlich etwas passiere. Seine Anwälte hatten bei der Anhörung vor dem Supreme Court in der Auseinandersetzung um die ...