Donald Trump schickt das Militär

Tausende US-Soldaten sollen an der Grenze zu Mexiko Flüchtlinge abhalten. Kritiker sprechen von Wahlkampf-Truppen, die Grenzbewohner fürchten eine weitere Militarisierung.

Jesus Chuy Mendoza wählt seine Schritte durch die Chihuahua-Wüste mit Bedacht. Überall lauern Gefahren. Angefangen bei den spitzen Stacheln der kleinwüchsigen Cholla-Kakteen über gut getarnte Klapperschlangen bis zu Berglöwen, die hier leben.

Am gefährlichsten aber seien bewaffnete Männer vom Grenzschutz, privaten Sicherheitsdiensten oder rechten Milizen. "Wenn Sie so aussehen wie ich", sagt Chuy, dessen Vorfahren aus Mexiko stammen, "müssen Sie extrem vorsichtig sein". Deshalb nimmt er immer jemanden mit, wenn er die Videostationen prüft, die das Southwest Environmental Center in der Wüste installiert hat, um die Konsequenzen der Grenzanlagen für die Artenvielfalt zu dokumentieren.