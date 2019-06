Mit einer Mischung aus Selbstlob, Attacken und Ressentiments eröffnete Donald Trump offiziell die Kampagne für seine Wiederwahl. Alte Versprechen wurden wiederholt.

Vier Jahre ist es her, dass ein gnadenloser Populist und Selbstdarsteller die goldene Rolltreppe im New Yorker Trump-Tower herunterfuhr und vor den Kameras Alarm schlug: "Unser Land ist in ernster Gefahr", sagt er uund warnte vor chinesischer Wirtschaftskonkurrenz und mexikanischen ...