Donald Trump will nur den roten Teppich

Der US-Präsident sagte einen Besuch in London ab: Proteste hätten ihn erwartet. Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet der britischen Regierung aber die Gästeliste der Hochzeit des Jahres.

Amerikanische Diplomaten in London sind derzeit etwas wehmütig. Sie nehmen nicht gern Abschied von ihrer alten Botschaft im Nobelviertel. Kommende Woche ist es so weit: Das neue Gebäude im Süden Londons wird bezogen. Der imposante Bau in Nine Elms ist vornehmlich von modernen Wohnhäusern umgeben und kostete rund eine Milliarde Dollar. Im Februar sollte Präsident Donald Trump die Botschaft mit großen Worten und noch größerem Tamtam einweihen.