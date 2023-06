Donald Trumps Glück im Unglück

Die Vorwürfe gegen den Ex-Präsidenten der USA wiegen schwer. Warum er trotzdem ungeschoren davonkommen könnte.

Ging es bei der ersten Klage um die Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerin Stormy Daniels um eine Geldstrafe, könnte Donald Trump dieses Mal tatsächlich hinter Gittern landen. Die Anklage eines Ex-Präsidenten auf Bundesebene ist in der Geschichte der USA beispiellos. Beispiellos ist auch, was ihm vorgeworfen wird: Trump ließ nach Ende seiner Amtszeit Hunderte Dokumente mitgehen, die für die nationale Sicherheit der USA bedeutend sind und eigentlich ans Nationalarchiv hätten übergeben werden müssen. Als ihr Fehlen dort bemerkt wurde, ließ Trump kistenweise ...