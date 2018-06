Doug Ford - "Trump light" gewinnt Wahl in Kanada

Bitter für den liberalen Premier Justin Trudeau. Ein konservativer Populist gewann die Gouverneurswahlen in Kanadas bevölkerungsreichster Provinz.

Justin Trudeau hat in diesen Stunden alle Hände voll zu tun. Als Gastgeber des G7-Gipfels in Charlevoix sitzt er mit wichtigen Staats- und Regierungschefs an einem Tisch und versucht, dem krawalligen US-Präsidenten Donald Trump irgendwie die Stirn zu bieten. Doch mit einem Auge dürfte Trudeau nach Ontario geblickt haben. Denn in Kanadas bevölkerungsreichster und ökonomisch wichtigster Provinz mit der Metropole Toronto hat sich ein politisches Erdbeben ereignet, das für Trudeaus politische Zukunft entscheidend sein könnte.