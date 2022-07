Draghi am Ende, Italien vor Neuwahl

Mario Draghi erklärt sich bereit, Italiens Premier zu bleiben. Die Rechtsparteien in Rom haben allerdings eigene Pläne.

Italien steuert auf Neuwahlen im Herbst zu. Acht Monate vor dem regulären Ende der Legislaturperiode verweigerten drei Regierungsparteien bei der Vertrauensabstimmung am am Donnerstag Ministerpräsident Mario Draghi das Vertrauen. Die linksorientierte Fünf-Sterne-Bewegung, die die Krise in der vergangenen Woche ausgelöst hatte, die rechte Lega sowie Silvio Berlusconis konservative Forza Italia, stimmten am Mittwochabend nicht für einen Beschluss, demzufolge die Regierung unter Draghi im Amt bleiben sollte.

Es wurde erwartet, dass der 74 Jahre alte Premierminister am Donnerstag seinen ...