Draghi bei neuem Vertrauen bereit für Regierungsfortsetzung

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat am Mittwoch den Senat aufgefordert, eine Vertrauensabstimmung abzuhalten, die über den Verbleib seiner Koalitionsregierung im Amt entscheiden soll. Der Senat muss eine Rede Draghis billigen, in der er seine Koalitionspartner zur Einigkeit aufforderte, wenn sie wollen, dass die 18 Monate alte Regierung an der Macht bleibt.

Will er oder will er nicht? So lautete am Mittwoch die Frage im Hinblick auf die Zukunft von Ministerpräsident Mario Draghi. Der hatte vergangene Woche seinen Rücktritt eingereicht, weil sich der größte Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, bei einer Vertrauensabstimmung enthalten hatte.

Staatspräsident Sergio Mattarella hatte den Rücktritt abgelehnt und Draghi hinter den Kulissen in die Verantwortung genommen, offenbar mit Erfolg. Denn der Premier erklärte am Mittwoch im Senat seine grundsätzliche Bereitschaft, die Regierung weiterzuführen. "Wir brauchen einen neuen Vertrauenspakt", sagte Draghi in seiner Rede. Und an die Parteien gewandt, die bislang seine Viel-Parteien-Regierung unterstützt haben, fügte er hinzu: "Seid ihr bereit, diesen Pakt wiederherzustellen?"

Draghi will weitermachen, aber ist das möglich?

Er will also. Die Frage bleibt, ob die Fortsetzung der Regierung oder Neubildung unter Führung des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank überhaupt noch möglich ist. Denn das Ausscheren der Fünf-Sterne-Bewegung aus wahltaktischen Gründen sowie der versuchte Rücktritt Draghis haben die Tektonik der Viel-Parteien-Regierung, die in Italien als Koalition "der nationalen Einheit" betitelt wurde, in heftige Bewegung versetzt.

So machten etwa die von Matteo Salvini geführte rechte Lega sowie Silvio Berlusconis Forza Italia es am Mittwoch erneut zur Bedingung, dass die Fünf-Sterne-Bewegung nicht mehr Teil der Regierung sei. Ob die Fünf Sterne unter Ex-Premier Giuseppe Conte Draghi die Unterstützung bei der Vertrauensabstimmung am Mittwoch vorenthalten wollten, war bei Redaktionsschluss nicht klar. In diesem Fall wäre die Regierung nun aber angesichts der Forderungen der rechten Regierungsparteien Lega und Forza Italia kompromittiert, die nicht mehr mit der Grillo-Bewegung koalieren wollen. Es wurde deutlich, dass im römischen Politikchaos nun wieder eine Logik der Erpressungen vorherrscht, die dem Appell Draghis nicht entspricht und Neuwahlen wahrscheinlich macht.

Die Antwort sollte nicht ihm, sondern "allen Italienerin" gegeben werden

Er brauche kein "Scheinvertrauen", hatte Draghi zuvor in seiner ungewöhnlich harten Rede gesagt. Er fragte die Parteien, ob sie bereit seien, "die Anstrengungen zu bestätigen, die sie in den ersten Monaten unternommen und dann abgeschwächt haben". Die Antwort sollte nicht ihm, sondern "allen Italienern" gegeben werden. Draghi listete die Erfolge seiner Regierung auf und warnte davor, wichtige Fristen im Hinblick auf die EU-Hilfsgelder verstreichen zu lassen. Auch angesichts der schwierigen internationalen Lage sei Geschlossenheit notwendig. "Italien ist stark, wenn es einig ist", sagte Draghi. Auch ohne die von dem Satiriker Beppe Grillo gegründete Fünf-Sterne-Bewegung hätte Draghi eine stabile Mehrheit im Parlament. Das Ausscheiden der vor allem sozialpolitisch interessierten Sterne hätte aber eine Kabinettsumbildung und Verhandlungen über einen neuen politischen Kurs zur Folge, wozu Draghi allem Anschein nach nicht bereit ist.

Für den Abend war die Vertrauensabstimmung im Senat angesetzt. Am Donnerstag soll das Abgeordnetenhaus abstimmen. Kommt es nicht zu einer Weiterführung der Koalition, sind Neuwahlen im Oktober wahrscheinlich.