Draghi berät mit Parteien über Regierungsprogramm

Der designierte italienische Regierungschef Mario Draghi hat am Montag mit der zweiten Runde der Sondierungsgespräche mit den Parteien zur Bildung einer tragfähigen Mehrheit für sein neues Kabinett begonnen. Dabei wurde auch über ein Regierungsprogramm beraten, berichteten Insider. Mit einem ambitionierten Programm bis zum Ende der Legislaturperiode in zwei Jahren versucht Draghi, sich die Unterstützung von einem so breiten Parteienspektrum wie möglich zu sichern.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Der frühere EZB-Präsident braucht stabile Mehrheit Parlament