Draghi mit Bildung von neuer Regierung in Rom beauftragt

Acht Tage nach dem Rücktritt von Premier Giuseppe Conte bahnt sich eine neue Regierung in Rom an. Nach ausgedehnten politischen Konsultationen beauftragte Präsident Sergio Mattarella den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, mit der Regierungsbildung. Der 73-jährige Ökonom nahm am Mittwoch Mattarellas Auftrag bedingt an. Er muss prüfen, ob er eine Mehrheit auf die Beine stellen kann.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Draghi sucht nach Mehrheiten