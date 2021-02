Draghi nimmt sich Zeit für Regierungsbildung

Der designierte italienische Ministerpräsident Mario Draghi nimmt sich noch einige Zeit für die Zusammenstellung seiner Regierungsmannschaft. So wird in Rom erwartet, dass der 73-jährige Draghi am Freitagabend oder erst am Samstag Staatschef Sergio Mattarella aufsucht, um ihm seine Ministerliste vorzulegen. Draghi arbeitet an einer technisch-politischen Regierung mit allen im Parlament vertretenen Parteien mit Ausnahme der Rechtskraft Fratelli d´Italia (FdI/Brüder Italiens).

SN/APA (AFP)/ALESSANDRA TARANTINO Draghi dürfte Kabinett kommende Woche vorstellen