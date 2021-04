Draghis Aufbauplan nimmt erste Hürde

Das Abgeordnetenhaus stimmte für den Recovery Plan des italienischen Premiers.

Es ist ein Marathon, den Mario Draghi dieser Tage absolviert. Am Montag präsentierte der italienische Ministerpräsident den Reform- und Investitionsplan seiner Regierung im Abgeordnetenhaus, am Dienstag stellte er sich den Fragen der Abgeordneten und präsentierte den Plan am selben Tag auch im Senat, der kleineren Parlamentskammer. Am Freitag, wenn die Frist zur Einreichung bei der EU-Kommission abläuft, will die Regierung ihren "Nationalen Plan für Aufschwung und Resilienz" zur Begutachtung nach Brüssel schicken.

Die Verabschiedung des großen Investitions- und ...