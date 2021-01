Dramatische Corona-Lage in Portugal: Schulen schließen

Wegen der sich zuspitzenden Corona-Krise werden in Portugal alle Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Die Maßnahme gelte ab Freitag für die nächsten zwei Wochen, erklärte Ministerpräsident António Costa am Donnerstag in Lissabon. Costa begründete die umstrittene Schließung mit dem starken Anstieg der Ansteckungen im Zusammenhang mit der in Großbritannien aufgetretenen Virus-Mutation. Nach amtlichen Angaben macht diese derzeit 13 Prozent der Neuinfektionen aus.

SN/APA (AFP)/PATRICIA DE MELO MOREI Schwere Zeiten für Premierminister Antonio Costa