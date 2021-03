Dramatische Lage an der US-mexikanischen Grenze

Im Süden der USA befinden sich 15.000 Flüchtlingskinder in Auffanglagern.

Wochenlang hat die US-Regierung versucht, die Zustände an der Südgrenze des Landes vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Umso stärker ist nun die Wirkung der Fotos, die der demokratische Abgeordnete Henry Cuellar am Montag veröffentlichte: Sie zeigen Dutzende Kinder und Jugendliche in einem mit Plastikplanen unterteilten Zelt, die auf engstem Raum dicht gedrängt unter silbernen Rettungsdecken sitzen oder liegen.

"Das System ist überlastet", kommentiert der Parlamentarier aus Texas seine Aufnahmen. Während das linksliberale Amerika geschockt ist, kommt den Republikanern ...