Drei Abgeordnete verlassen britische Regierungspartei

Die britische Premierministerin Theresa May hat den Austritt von drei Unterhaus-Abgeordneten aus ihrer konservativen Tory-Partei bedauert. Unter ihrer Führung werde die Partei aber "an einer vernünftigen, moderaten und patriotischen Politik festhalten", sagte sie in London. Die drei Parlamentarierinnen hatten ihren Austritt zuvor mit einem desaströsen Umgang der Regierung mit dem Brexit begründet.

SN/APA (AFP)/NIKLAS HALLE'N Theresa May gehen die Mitstreiter abhanden