Drei Festnahmen in Zusammenhang mit Anschlägen von Barcelona

In Zusammenhang mit den Terroranschlägen im August 2017 in Barcelona und Cambrils haben die Ermittler in Frankreich drei Menschen festgenommen. Die Festgenommenen würden verdächtigt, Verbindungen zu der Terrorzelle unterhalten zu haben, die die Attentate in der spanischen Region Katalonien verübt habe, teilte der Madrider Innenminister Juan Ignacio Zoido am Dienstag auf Twitter mit.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Insgesamt kamen 16 Menschen ums Leben