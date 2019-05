Drei Festnahmen nach Anschlag von Lyon

Drei Tage nach dem Anschlag in Lyon hat die französische Polizei drei Verdächtige festgenommen. Als mutmaßlicher Haupttäter gilt ein 24-Jähriger Student, der algerischer Staatsbürger ist. Die Polizei nahm zudem noch einen zweiten jungen Mann und eine Frau in Gewahrsam. Bei der Detonation einer Paketbombe vor einer Bäckerei waren am Freitag 13 Menschen leicht verletzt worden.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE DESMAZES Bei der Detonation wurden 13 Menschen verletzt