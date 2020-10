Drei indische Soldaten in Kaschmir-Region getötet

An der Grenze zwischen Indien und Pakistan in der Kaschmir-Region sind nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi zwei indische Soldaten durch pakistanisches Feuer getötet worden. Die pakistanische Armee habe am Donnerstag ohne jeden Grund im Sektor Nowgam auf indische Einheiten geschossen, sagte Armee-Sprecher Rajesh Kalia. Zudem sei in der Nacht zum Donnerstag ein weiterer Soldat im Sektor Poonch durch Schüsse der pakistanischen Armee getötet worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/TAUSEEF MUSTAFA Weiterhin Unruhen zwischen Indien und Pakistan