Drei Israelis bei Anschlag im Westjordanland verletzt

Bei einem Anschlag im Westjordanland sind am Sonntag drei Israelis verletzt worden, zwei davon nach Angaben von Sanitätern schwer. Nach Angaben der Armee wurde an einer Kreuzung südlich der Palästinenserstadt Nablus aus einem Fahrzeug das Feuer auf sie eröffnet. Der oder die Attentäter konnten zunächst entkommen. Am Morgen hatten israelische Soldaten im südlichen Westjordanland auf eine Palästinenserin geschossen.

SN/APA/AFP/HAZEM BADER Nach der Verschiebung der Wahl wächst Sorge vor Gewalt