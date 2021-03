Drei Jahre Haft für Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

Ein Pariser Strafgericht hat den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy in einem Korruptionsprozess zu drei Jahren Haft verurteilt, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Richter sprachen den 66-Jährigen am Montag der Bestechung eines Generalanwalts am Obersten Gerichtshof im Jahr 2014 und der illegalen Einflussnahme auf die Justiz schuldig. Auf die Ausstellung eines Haftbefehls verzichtete das Gericht allerdings. Sarkozy war von 2007 bis 2012 Präsident.

SN/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt