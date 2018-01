Drei Millionen Kinder im jemenitischen Bürgerkrieg geboren

Über drei Millionen Kinder sind laut dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF im Jemen seit der Eskalation der Gewalt im März 2015 geboren worden. "Eine ganze Generation von Kindern im Jemen kennt nichts anderes als Gewalt", warnte die Organisation am Dienstag. 1,8 Millionen Kinder leiden demnach an akuter Mangelernährung, 400.000 von ihnen seien so schwer betroffen, dass sie um ihr Leben kämpfen müssen.

Viele Kinder kennen nur Kriegsalltag