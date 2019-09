Jedes Mitglied in Ursula von der Leyens Team braucht grünes Licht vom EU-Parlament. Die Anhörungen sind kein Spaziergang. Zwei Kandidaten wurden schon im Vorfeld abgelehnt.

Am Montag starten im EU-Parlament in Brüssel die Anhörungen der Frauen und Männer, die ab 1. November in der neuen, von Ursula von der Leyen geführten EU-Kommission sitzen sollen. Österreichs Kommissar Johannes Hahn, der das Budgetressort übernehmen soll, ist am ...