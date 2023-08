Drei Tote bei Drohnenangriff auf russische Region Belgorod

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind Behördenangaben zufolge drei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Drei Zivilisten seien in dem Ort Lawy getötet worden, erklärte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch auf Telegram. "Die ukrainischen Streitkräfte haben mit einer Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, als Menschen auf der Straße waren." Russische Grenzregionen sind zuletzt mehrfach unter Beschuss geraten.

BILD: SN/APA/AFP/HANDOUT Getreideinfrastruktur in Odessa beschädigt