Drei Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens drei Palästinenser getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Unter den 67 Verletzten seien sechs in kritischem Zustand, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mit. Bei den Toten handelt es sich demnach um einen 72-Jährigen, einen 33-Jährigen sowie einen 25-Jährigen.

SN/APA/AFP/ZAIN JAAFAR Gealtsame Auseinansersetzungen in Nablus