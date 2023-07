Drei Tote bei Raketenangriff auf Lwiw

Bei einem Raketenangriff auf einen Wohnblock in der westukrainischen Stadt Lwiw sind mindestens drei Menschen getötet worden. Das erklärte der Bürgermeister der Stadt, Andrij Sadowyj, am Donnerstag auf Telegram. In einem Video ist zudem von "acht Verletzten" und rund 60 beschädigten Wohnungen die Rede. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte indes gegenüber CNN, dass er sich einen "sehr viel früheren" Beginn der Gegenoffensive in seinem Land gewünscht hätte.

BILD: SN/APA/DPA/KAY NIETFELD Der ukrainische Präsident Selenskyj wollte eine frühere Gegenoffensive