Drei Tote nach Autobombenanschlag in Islamabad

Bei einem Anschlag in Pakistans Hauptstadt Islamabad sind mindestens drei Menschen getötet worden. Bei der Explosion in einem Industriegebiet Islamabads seien ein Polizist sowie die beiden mutmaßlichen Angreifer getötet worden, sagte ein Polizeibeamter am Freitag. Die Autobombe wurde demnach bei einer Straßenkontrolle gezündet. In dem Fahrzeug sollen sich ein Mann und eine Frau befunden haben. Die pakistanischen Taliban (TTP) reklamierten das Attentat für sich.

SN/APA/AFP/FAROOQ NAEEM Polizisten untersuchen das Autowrack