Drei Tote und 300 Verletzte bei Protesten im Gazastreifen

Nach den blutigen Auseinandersetzungen zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Demonstranten an der Grenze zum Gazastreifen ist ein dritter Palästinenser seinen Verletzungen erlegen. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, war der 40-jährige Mann am Freitag östlich der Stadt Rafah durch Schüsse der israelischen Armee verletzt worden. Am Samstag sei er gestorben.

SN/APA (AFP)/SAID KHATIB Der Konflikt eskaliert zusehends